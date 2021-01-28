«Спартак», ЦСКА и «Ростов» согласились отдать «Тамбову» игроков в аренду

Несколько клубов РПЛ согласились отдать игроков в аренду «Тамбову», испытывающему финансовые проблемы.
«Предварительно согласие отдать игроков в аренду дали «Спартак», ЦСКА, «Ростов» и «Рубин».
«Тамбов» будет смотреть, кого смогут предложить клубы, после чего определится по позициям», – сообщил источник ТАСС.
Директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов подтвердил информацию.
«Готовы начать переговоры с «Тамбовом», – сказал Фетисов. Представители ЦСКА и «Ростова» не дали комментариев.
Ранее «Рубин» подтвердил готовность отдать «Тамбову» игроков в бесплатную аренду и платить им зарплату.
Как именно выживет «Тамбов»: доиграют сезон на 120 млн рублей, другие клубы дадут игроков и будут сами им платить