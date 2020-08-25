6:0 от «Зенита», «Даллас» продлил финал КС, победы «Спартака», «Реала» и «Интера», валидол от «МЮ» и «Челси», поул Хэмилтона и другие новости утра

1. «Зенит» уничтожил «Уфу» (6:0) и остался 1-м в РПЛ. Артем Дзюба сделал хет-трик, у Азмуна дубль. «Спартак» обыграл «Тамбов» в гостях (2:0) благодаря дублю Айртона (Кокорин не забивает за «Спартак» в трех матчах) и по-прежнему уступает «Зениту» лишь по разнице мячей. Матч «Сочи» и «Краснодара победителя не выявил (1:1), сочинцы отстают от лидеров уже на 4 очка.

Хет-трик Дзюбы позволил ему сравняться с Азмуном по голам в гонке бомбардиров, кроме того, он уже 5-й в Клубе Григория Федотова, догнал Веретенникова. Но лидер все равно Нобоа – он опять забил, у него 7 мячей в 9 турах.

Между прочим, «Спартак» опережает график чемпионского сезона, набрав 20 очков в 9 матчах. Это лучший результат за 7 лет.

2. Кубок Стэнли. «Даллас» все-таки дожал «Тампу» во втором овертайме, счет в серии стал 2-3. Худобин отразил 39 бросков и вошел в топ-3 по количеству сэйвов за один плей-офф в истории НХЛ.

3. В АПЛ «Манчестер Юнайтед» в невероятном матче выиграл у «Брайтона» (3:2): судья уже после финального свистка обратился к ВАР и поставил пенальти за игру рукой. «Челси» в не менее жаркой игре пропустил 3 гола в первые полчаса, но во втором тайме ушел на 3:3 с «Вест Бромвичем». «Эвертон» снова выиграл, выдав лучший старт за 82 года с учетом всех турниров. «Саутгемптон» благодаря голу Дэнни Ингза одолел «Бернли».

4. «Реал» в драматичном матче одолел «Бетис» (3:2) благодаря голу Серхио Рамоса с пенальти, одержав первую победу в сезоне. Рамос забил в 17-м сезоне Ла Лиги подряд, его серия без промахов с пенальти – 24 удара. Другие результаты дня в Ла Лиге – тут.

5. Гран-при России. Квалификация. Хэмилтон выиграл поул, Ферстаппен – второй, Боттас – третий, Квят – 12-й.

6. Во 2-м туре Бундеслиги дортмундская «Боруссия» на выезде проиграла «Аугсбургу» (0:2), а «Лейпциг» поделил очки с «Байером» (1:1). Остальные результаты дня – здесь.

7. КХЛ. «Салават Юлаев» победил «Витязь» – 6:5, «Спартак» обыграл «Амур» – 3:1, прервав серию из 4 поражений. Рижскому «Динамо» засчитано техническое поражение в игре с московским.

8. В Серии А «Интер» одолел «Фиорентину» (4:3), дважды проигрывая по ходу матча, «Аталанта» без Миранчука отгрузила 4 мяча «Торино», а «Беневенто» поставил на место «Сампдорию» (3:2). «Лацио» стартовал в турнире с победы над «Кальяри» (2:0). Все результаты – здесь.

9. Трансферные новости. «Милан» предложил 4 млн евро за форварда «Буде-Глимт» Хеуге. Он забил им в ЛЕ. «Барсе» предлагали Кавани и Джеко. Клуб отказался от них. Куман убеждает «Барсу» купить Депая. За него могут заплатить 30 млн с учетом бонусов.

10. НБА. Трипл-дабл Леброна помог «Лейкерс» обыграть «Денвер» в 5-м матче и выйти в финальную серию.

11. UFC. Адесанья вырубил Косту, Блахович нокаутировал Рейеса, Тухугов проиграл Даводу раздельным решением судей. Все результаты – здесь.

12. Первые четыре этапа Кубка мира по биатлону пройдут в срок: их примут Контиолахти и Хохфильцен.

13. Единая лига ВТБ. «Парма» отыграла 22-очковое отставание в матче с ЦСКА и прибила армейцев 3-очковым Григорьева, «Зенит» был сильнее «Калева».

14. В полуфинале турнира в Гамбурге российский теннисист Андрей Рублев обыграл Каспера Рууда и в главном матче встретится со Стефаносом Циципасом, который победил Кристиана Гарина.

В финале турнира в Страсбурге Элина Свитолина в трех сетах обыграла Елену Рыбакину. Для украинки это второй титул в 2020-м.

15. Бокс. Бриедис победил Дортикоса и выиграл Всемирную боксерскую суперсерию. Чарло победил Деревянченко единогласным решением судей и отстоял титул чемпиона WBC в среднем весе.

16. Олимпийский чемпион по биатлону Сергей Тарасов требует от Союза биатлонистов России 3,5 млн рублей за работу в качестве члена правления.

Цитаты дня.

Илья Геркус: «В «Краснодар» берутся люди без прошлого и характера. Вижу мягкотелость в команде»

Матыцин о конфликте Тутберидзе и Плющенко: «Меня это абсолютно не захватывает. У Минспорта есть гораздо более серьезные проблемы»

Куман об уходе Суареса: «Я не злодей в этом фильме. Это решение клуба»

Гендиректор «Зенита» о 6:0 с «Уфой»: «Ответ результативной игре «Баварии» с «Барселоной», будем считать»

Сульшер о 3:2 с «Брайтоном»: «МЮ» заслужил одно очко, не больше. Хорошо, что нет Моуринью, чтобы измерить ворота»

Дзюба о 6:0 с «Уфой»: «Нужно было вернуть должок за прошлый год. Игру со «Спартаком» ждем с нетерпением»

Мусаев про 1:1 с «Сочи»: «Недовольны, надо было брать три очка. Хуже поля не видел, просто ужас»

Геннадий Орлов: «Пенальти Дзюбы – театр, его в МХАТ надо брать. Растет, Стрельцов был таким же»