«Зенит» стер «Уфу» (6:0) и остался 1-м в РПЛ. У Дзюбы хет-трик, у Азмуна дубль

В 9-м туре РПЛ «Зенит» дома разгромил «Уфу» (6:0).
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Хет-трик в матче сделал нападающий Артем Дзюба, у Сердара Азмуна – дубль, шестой гол забил Алексей Сутормин.
«Зенит» набрал 20 очков и сохранил 1-е место в турнирной таблице, опережая «Спартак», у которого также 20 баллов, по разнице мячей.
- Дата проведения
- 26 сентября, 16.30, «Газпром Арена»
- Голы:
- 1:0 – 24 Азмун, 2:0 – 32, пенальти Дзюба, 3:0 – 61 Азмун, 4:0 – 72 Дзюба, 5:0 – 88 Дзюба, 6:0 – 90 Сутормин.
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Зенит –
Кержаков, Караваев, Ловрен (Прохин, 46), Ракицкий (Сутормин, 80), Дуглас Сантос, Ерохин, Оздоев, Барриос (Мусаев, 64), Малком (Жирков, 52), Азмун (Мостовой, 79), Дзюба.
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Уфа –
Беленов, Сухов (Алиев, 41), Неделчару, Никитин, Табидзе, Йокич, Голубев (Безденежных, 46), Карп, Камилов (Данченко, 61), Фольмер (Сысуев, 46), Бизяк (Агаларов, 67).