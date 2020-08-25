«Зенит» стер «Уфу» (6:0) и остался 1-м в РПЛ. У Дзюбы хет-трик, у Азмуна дубль

Теги Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Sports.ru Уфа Алексей Сутормин Сердар Азмун Футбол

В 9-м туре РПЛ «Зенит» дома разгромил «Уфу» (6:0). 

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча. 

Хет-трик в матче сделал нападающий Артем Дзюба, у Сердара Азмуна – дубль, шестой гол забил Алексей Сутормин.

«Зенит» набрал 20 очков и сохранил 1-е место в турнирной таблице, опережая «Спартак», у которого также 20 баллов, по разнице мячей.

Зенит – Уфа 6:0 (2:0, 4:0)
Дата проведения
26 сентября, 16.30, «Газпром Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 24 Азмун, 2:0 – 32, пенальти Дзюба, 3:0 – 61 Азмун, 4:0 – 72 Дзюба, 5:0 – 88 Дзюба, 6:0 – 90 Сутормин.
ЗенитКержаков, Караваев, Ловрен (Прохин, 46), Ракицкий (Сутормин, 80), Дуглас Сантос, Ерохин, Оздоев, Барриос (Мусаев, 64), Малком (Жирков, 52), Азмун (Мостовой, 79), Дзюба.
УфаБеленов, Сухов (Алиев, 41), Неделчару, Никитин, Табидзе, Йокич, Голубев (Безденежных, 46), Карп, Камилов (Данченко, 61), Фольмер (Сысуев, 46), Бизяк (Агаларов, 67).
Предупреждения:
Неделчару (29), Ерохин (63).

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