«Зенит» стер «Уфу» (6:0) и остался 1-м в РПЛ. У Дзюбы хет-трик, у Азмуна дубль

В 9-м туре РПЛ дома разгромил «Уфу» (6:0).

вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Хет-трик в матче сделал нападающий Артем Дзюба, у Сердара Азмуна – дубль, шестой гол забил Алексей Сутормин.

«Зенит» набрал 20 очков и сохранил 1-е место в турнирной таблице, опережая «Спартак», у которого также 20 баллов, по разнице мячей.

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