Кокорин не забивает за «Спартак» в трех матчах

Форвард Александр Кокорин впервые сыграл за «Спартак» с первых минут в матче Премьер-лиги.

29-летний россиянин вышел в стартовом составе на игру 9-го тура с «Тамбовом» (2:0).

Кокорин в первом тайме попал в штангу, но забить сегодня не сумел и продлил безголевую серию до трех матчей. Он был заменен на 52-й минуте.

Ранее Александр выходил на замену в дерби с ЦСКА (1:3), а затем вышел в стартовом составе на матч Бетсити Кубка России с «Родиной» (5:1).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.