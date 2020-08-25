Куман об уходе Суареса: «Я не злодей в этом фильме. Это решение клуба»

Главный тренер «Барселоны» высказался о переходе форварда в .

«Кажется, что я злодей в этом фильме, но все не так. С первого дня, с момента звонка, я выказывал уважение игроку и человеку.

Суарес тренировался на максимуме, пока был здесь. Я всегда говорил, что ему будет трудно получить игровое время, но если он останется, он будет одним из футболистов команды.

Это решение клуба. Перед подписанием контракта со мной клуб решил пойти на изменения, и я поддержал это решение.

Решение не только мое, не только тренерское. Клуб хочет поменять состав, и сейчас в команде много молодых ребят.

Мы с Луисом с уважением относимся друг к другу и открыто обсудили его будущее. Он получил возможность перейти в «Атлетико». Я желаю ему большой удачи», – сказал тренер.

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