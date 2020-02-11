Блахович нокаутировал Рейеса и стал чемпионом UFC в полутяжелом весе

Теги UFC MMA Ян Блахович Доминик Рейес UFC 253 Бойцовский остров UFC Бокс/MMA/UFC

На UFC 253 в Абу-Даби прошел чемпионский бой в полутяжелом весе, в котором встретились Ян Блахович и Доминик Рейес.

Поединок закончился досрочно: Блахович забрал первый раунд, после чего развил преимущество во втором. В конце пятиминутки Ян отправил Рейеса в нокдаун, а потом добил в партере.

37-летний Блахович завоевал вакантный титул, а впервые за 9 лет в дивизионе стал чемпионом не кто-то из пары Джон Джонс – Даниэль Кормье.

Исраэль Адесанья против Пауло Косты за титул, Блахович вырубил Рейеса. Онлайн UFC 253

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья