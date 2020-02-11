Блахович нокаутировал Рейеса и стал чемпионом UFC в полутяжелом весе

На UFC 253 в Абу-Даби прошел чемпионский бой в полутяжелом весе, в котором встретились и .

Поединок закончился досрочно: Блахович забрал первый раунд, после чего развил преимущество во втором. В конце пятиминутки Ян отправил Рейеса в нокдаун, а потом добил в партере.

37-летний Блахович завоевал вакантный титул, а впервые за 9 лет в дивизионе стал чемпионом не кто-то из пары Джон Джонс – Даниэль Кормье.

Исраэль Адесанья против Пауло Косты за титул, Блахович вырубил Рейеса. Онлайн UFC 253