Маирис Бриедис победил Юньера Дортикоса и выиграл Всемирную боксерскую суперсерию

В Мюнхене состоялся вечер профессионального бокса.

В главном событии состоялся финал второго сезона Всемирной боксерской суперсерии между чемпионом IBF в первом тяжелом весе Юньером Дортикосом и экс-чемпионом мира Маирисом Бриедисом.

Бриедис победил решением большинства судей. Счет: 117-111, 117-111, 114-114. Маирис стал чемпионом мира, а также завоевал Кубок Мохаммеда Али.

