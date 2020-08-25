Дзюба о 6:0 с «Уфой»: «Нужно было вернуть должок за прошлый год. Игру со «Спартаком» ждем с нетерпением»

Нападающий «Зенита» поделился впечатлениями после разгрома «Уфы» (6:0) в 9-м туре .

«Нервно начали второй тайм, но забили третий мяч и поймали кураж. Нам нужно было вернуть должок. В прошлом году ничего им не забили. Была какая-то недосказанность. Тем более в преддверии очень большого матча.

Мы на тренировках отрабатываем. Вот сейчас получилось в игре. Я очень рад, что Геннадий Сергеевич [Орлов] выбрал меня в качестве лучшего игрока матча. Но и я ему шансиков не оставил. Спасибо большое.

До этого мы много матчей не забивали. Говорили даже, что нам чего-то не хватает. Так что я не считаю, что мы зря так много забили перед игрой со «Спартаком».

Такие результативные матчи придают настроения. А игру со «Спартаком» ждем с нетерпением. Главное сейчас правильно восстановиться», – сказал Дзюба.

В прошлом сезоне проиграл «Уфе» в первом круге (0:1), а во втором сыграл вничью (0:0).

Дзюба сделал хет-трик в матче с «Уфой». У него, Азмуна и Нобоа по 6 голов в РПЛ