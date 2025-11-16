«Челябинск» сыграл вничью с «КАМАЗом» – 3:3. Мануйлова удалили на 3-й добавленной минуте за грубый подкат, была потасовка между игроками

«Челябинск» сыграл вничью с «КАМАЗом» в 19-м туре Pari Первой лиги (3:3).

Челябинцы трижды выходили вперед после голов Гаррика Левина, Матвея Урванцева и Тимура Жамалетдинова, у клуба из Набережных Челнов сделал дубль Давид Хубаев, также отличился Тимофей Калистратов.

На 3-й компенсированной минуте ко второму тайму «КАМАЗ» остался в меньшинстве после удаления Романа Мануйлова за грубый подкат. После этого на поле произошла потасовка между игроками команд, а игроку гостей была показана прямая красная карточка.

После 19 туров Первой лиги «Челябинск» идет шестым в таблице, «КАМАЗ» находится на 5-м месте. В следующем матче челябинцы 24 ноября сыграют в гостях с «Ротором», клуб из Набережных Челнов за день до этого примет хабаровский «СКА».