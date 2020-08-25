Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Бетиса», «Валенсия» принимает «Уэску»

В 3-м туре Ла Лиги «Валенсия» играет дома с «Уэской», «Реал» встречается на выезде с «Бетисом».

В воскресенье «Атлетико» принимает «Гранаду», а «Барселона» – «Вильярреал».

Чемпионат Испании

3-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

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