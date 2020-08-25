Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Бетиса», «Валенсия» принимает «Уэску»

В 3-м туре Ла Лиги «Валенсия» играет дома с «Уэской», «Реал» встречается на выезде с «Бетисом».
В воскресенье «Атлетико» принимает «Гранаду», а «Барселона» – «Вильярреал».
Чемпионат Испании
3-й тур
- Дата проведения
- 26 сентября, 14.00, «Мендисорроса»
- Дата проведения
- 26 сентября, 17.00, «Месталья»
- Дата проведения
- 26 сентября, 19.30, «Мартинес Валеро»
- Дата проведения
- 26 сентября, 22.00, «Бенито Вильямарин»
- Дата проведения
- 27 сентября, 13.00, «Эль-Садар»
- Дата проведения
- 27 сентября, 15.00, «Ипуруа»
- Дата проведения
- 27 сентября, 17.00, «Ванда Метрополитано»
- Дата проведения
- 27 сентября, 19.30, «Рамон де Карранса»
- Дата проведения
- 27 сентября, 19.30, «Хосе Соррилья»
- Дата проведения
- 27 сентября, 22.00, «Камп Ноу»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.