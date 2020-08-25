Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Бетиса», «Валенсия» принимает «Уэску»

Теги Барселона Реал Мадрид Валенсия Осасуна Севилья Сельта Вильярреал Хетафе Атлетико Атлетик Бетис Реал Сосьедад Леванте Ла Лига результаты Алавес Вальядолид Кадис Эльче Эйбар Уэска Гранада Футбол

В 3-м туре Ла Лиги «Валенсия» играет дома с «Уэской», «Реал» встречается на выезде с «Бетисом».

В воскресенье «Атлетико» принимает «Гранаду», а «Барселона» – «Вильярреал».

Чемпионат Испании

3-й тур

Алавес – Хетафе
Дата проведения
26 сентября, 14.00, «Мендисорроса»
превью матча онлайн статистика

 

Валенсия – Уэска
Дата проведения
26 сентября, 17.00, «Месталья»
превью матча онлайн статистика

 

Эльче – Реал Сосьедад
Дата проведения
26 сентября, 19.30, «Мартинес Валеро»
превью матча онлайн статистика

 

Бетис – Реал Мадрид
Дата проведения
26 сентября, 22.00, «Бенито Вильямарин»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Осасуна – Леванте
Дата проведения
27 сентября, 13.00, «Эль-Садар»
превью матча онлайн статистика

 

Эйбар – Атлетик
Дата проведения
27 сентября, 15.00, «Ипуруа»
превью матча онлайн статистика

 

Атлетико – Гранада
Дата проведения
27 сентября, 17.00, «Ванда Метрополитано»
превью матча онлайн статистика

 

Кадис – Севилья
Дата проведения
27 сентября, 19.30, «Рамон де Карранса»
превью матча онлайн статистика

 

Вальядолид – Сельта
Дата проведения
27 сентября, 19.30, «Хосе Соррилья»
превью матча онлайн статистика

 

Барселона – Вильярреал
Дата проведения
27 сентября, 22.00, «Камп Ноу»
превью матча текстовый онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

«Золотой мяч» отменили, но мы сделали свой – он круче. Голосуй за лучшего игрока 2020 года и выиграй 100 000 рублей.

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья