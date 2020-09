Джермалл Чарло победил Сергея Деревянченко и отстоял титул WBC в среднем весе

В Анкасвилле проходит вечер профессионального бокса.

В главном событии первого миникарда чемпион WBC в среднем весе победил единогласным решением судей .

Счет: 118-110, 117-111, 116-112.

WHAT. A. FIGHT. @FutureOfBoxing improves to 31-0 after an all-out tactical war against a game @SDerevyanchenko.



ORDER #CharloDoubleheader: https://t.co/Unmne2BI8N pic.twitter.com/Wgo0zR0CDn