«МЮ» вырвал победу над «Брайтоном» в добавленное время – 3:2. Бруну реализовал пенальти, назначенный после финального свистка

В 3-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» на выезде одержал волевую победу над (3:2).

провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

На 95-й минуте при счете 2:1 в пользу «МЮ» хавбек «Брайтона» Солли Марч сравнял счет.

На 97-й минуте арбитр Крис Кавана дал финальный свисток, однако после этого решил пересмотреть момент с попаданием мяча в руку игроку «Брайтона» в штрафной площади.

Обратившись к ВАР, рефери назначил пенальти, который на 10-й добавленной минуте реализовал Бруну Фернандеш.

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