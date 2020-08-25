«МЮ» вырвал победу над «Брайтоном» в добавленное время – 3:2. Бруну реализовал пенальти, назначенный после финального свистка

В 3-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» на выезде одержал волевую победу над «Брайтоном» (3:2).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
На 95-й минуте при счете 2:1 в пользу «МЮ» хавбек «Брайтона» Солли Марч сравнял счет.
На 97-й минуте арбитр Крис Кавана дал финальный свисток, однако после этого решил пересмотреть момент с попаданием мяча в руку игроку «Брайтона» в штрафной площади.
Обратившись к ВАР, рефери назначил пенальти, который на 10-й добавленной минуте реализовал Бруну Фернандеш.
- Дата проведения
- 26 сентября, 14.30, «Фалмер»
- Голы:
- 1:0 – 40, пенальти Мопе, 1:1 – 43, автогол Данк, 1:2 – 55 Рэшфорд, 2:2 – 90 Марч, 2:3 – 90, пенальти Бруну Фернандеш.
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Брайтон –
Райан, Уэбстер, Данк, Уайт, Лэмпти, Лаллана (Гросс, 75), Марч, Альсате, Троссард, Мопе, Коннолли (Джаханбахш, 75).
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Манчестер Юнайтед –
Де Хеа, Уан-Биссака, Шоу, Линделеф, Магуайр, Погба (Фред, 65), Бруну Фернандеш, Матич, Марсьяль (ван де Бек, 90), Гринвуд (Байи, 83), Рэшфорд.
- Предупреждения:
- Бруну Фернандеш (22), Матич (41), Троссард (42), Уайт (74), Данк (83), Джаханбахш (90).