«МЮ» вырвал победу над «Брайтоном» в добавленное время – 3:2. Бруну реализовал пенальти, назначенный после финального свистка

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия судьи Sports.ru Брайтон Крис Кавана Солли Марч Бруну Фернандеш Футбол

В 3-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» на выезде одержал волевую победу над «Брайтоном» (3:2).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

На 95-й минуте при счете 2:1 в пользу «МЮ» хавбек «Брайтона» Солли Марч сравнял счет.

На 97-й минуте арбитр Крис Кавана дал финальный свисток, однако после этого решил пересмотреть момент с попаданием мяча в руку игроку «Брайтона» в штрафной площади.

Обратившись к ВАР, рефери назначил пенальти, который на 10-й добавленной минуте реализовал Бруну Фернандеш.

Брайтон – Манчестер Юнайтед 2:3 (1:1, 1:2)
Дата проведения
26 сентября, 14.30, «Фалмер»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 40, пенальти Мопе, 1:1 – 43, автогол Данк, 1:2 – 55 Рэшфорд, 2:2 – 90 Марч, 2:3 – 90, пенальти Бруну Фернандеш.
БрайтонРайан, Уэбстер, Данк, Уайт, Лэмпти, Лаллана (Гросс, 75), Марч, Альсате, Троссард, Мопе, Коннолли (Джаханбахш, 75).
Манчестер ЮнайтедДе Хеа, Уан-Биссака, Шоу, Линделеф, Магуайр, Погба (Фред, 65), Бруну Фернандеш, Матич, Марсьяль (ван де Бек, 90), Гринвуд (Байи, 83), Рэшфорд.
Предупреждения:
Бруну Фернандеш (22), Матич (41), Троссард (42), Уайт (74), Данк (83), Джаханбахш (90).

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

«Золотой мяч» отменили, но мы сделали свой – он круче. Голосуй за лучшего игрока 2020 года и выиграй 100 000 рублей.

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья