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    НБА. Финал Западной конференции. «Лейкерс» сыграют с «Денвером»

    Теги результаты Денвер Лейкерс НБА НБА плей-офф Баскетбол

    В субботу в НБА состоится пятый матч финальной серии Западной конференции.

    «Лейкерс» сыграют с «Денвером», который в двух предыдущих сериях возвращался после 1-3.

    Сезон-2019/20 НБА возобновлен в Орландо после приостановки из-за пандемии COVID-19 в марте.

    НБА 

    Плей-офф

    Финал Западной конференции

    Пятый матч

    Лейкерс – Денвер
    Дата проведения
    27 сентября, 04.00, «AdventHealth Arena»
    Онлайн матча

    «Лейкерс» ведут в серии – 3-1

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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