НБА. Финал Западной конференции. «Лейкерс» сыграют с «Денвером»

В субботу в НБА состоится пятый матч финальной серии Западной конференции.
«Лейкерс» сыграют с «Денвером», который в двух предыдущих сериях возвращался после 1-3.
Сезон-2019/20 НБА возобновлен в Орландо после приостановки из-за пандемии COVID-19 в марте.
НБА
Финал Западной конференции
Пятый матч
- Дата проведения
- 27 сентября, 04.00, «AdventHealth Arena»
«Лейкерс» ведут в серии – 3-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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