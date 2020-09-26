НБА. Финал Западной конференции. «Лейкерс» сыграют с «Денвером»

В субботу в НБА состоится пятый матч финальной серии Западной конференции.

сыграют с , который в двух предыдущих сериях возвращался после 1-3.

Сезон-2019/20 НБА возобновлен в Орландо после приостановки из-за пандемии COVID-19 в марте.

НБА

Финал Западной конференции

Пятый матч

«Лейкерс» ведут в серии – 3-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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