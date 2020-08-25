«Барсе» предлагали Кавани и Джеко. Клуб отказался от них

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Нападающие Эдин Джеко и Эдинсон Кавани были предложены «Барселоне» в качестве замены Луису Суаресу, ушедшему в «Атлетико».

33-летний уругваец находится в статусе свободного агента после ухода из «ПСЖ», а 34-летний босниец принадлежит «Роме».

У «Барселоны» была возможность подписать форвардов, однако возрастные игроки не подходят под политику клуба, нацеленного на омоложение и обновление состава, поэтому от услуг Кавани и Джеко было решено отказаться.

Если до закрытия трансферного окна, 5 октября, каталонцы никого не продадут, то никто и не будет куплен.

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