Матыцин о конфликте Тутберидзе и Плющенко: «Меня это абсолютно не захватывает. У Минспорта есть гораздо более серьезные проблемы»

Министр спорта России Олег Матыцин сообщил, что организацию не интересует конфликт тренеров по фигурному катанию и .

«Меня это абсолютно не захватывает. Считаю, что у Минспорта есть гораздо более серьезные проблемы. Не буду комментировать такие ситуации, даже если они связаны с великими именами чемпионов. Надо максимально уважительно относиться друг к другу, и уважать личную жизнь.



Ко мне обращались по этому поводу, но мое мнение такое: это не в компетенции Минспорта. Наша задача – обеспечить условия для подготовки к соревнованиям.



Отечественная школа фигурного катания известна во всем мире, активно развивается, это очень популярный вид спорта, ничего не вижу плохого в соревнованиях тренерских школ. Есть юридическая сторона вопроса, наверное, есть необходимость рассмотрения контрактов.

Общее предложение: надо максимально достойно вести себя и все вопросы профессиональной деятельности решать в соответствии с юридическими аспектами, не переходя на личности», – рассказал Матыцин в эфире «Матч! Страна».

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