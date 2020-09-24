Матыцин о конфликте Тутберидзе и Плющенко: «Меня это абсолютно не захватывает. У Минспорта есть гораздо более серьезные проблемы»

Теги Евгений Плющенко сборная России Олег Матыцин Этери Тутберидзе Фигурное катание

Министр спорта России Олег Матыцин сообщил, что организацию не интересует конфликт тренеров по фигурному катанию Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко.

«Меня это абсолютно не захватывает. Считаю, что у Минспорта есть гораздо более серьезные проблемы. Не буду комментировать такие ситуации, даже если они связаны с великими именами чемпионов. Надо максимально уважительно относиться друг к другу, и уважать личную жизнь.
 
Ко мне обращались по этому поводу, но мое мнение такое: это не в компетенции Минспорта. Наша задача – обеспечить условия для подготовки к соревнованиям.
 
Отечественная школа фигурного катания известна во всем мире, активно развивается, это очень популярный вид спорта, ничего не вижу плохого в соревнованиях тренерских школ. Есть юридическая сторона вопроса, наверное, есть необходимость рассмотрения контрактов.

Общее предложение: надо максимально достойно вести себя и все вопросы профессиональной деятельности решать в соответствии с юридическими аспектами, не переходя на личности», – рассказал Матыцин в эфире «Матч! Страна».

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