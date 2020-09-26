Худобин вышел на 3-е место в истории НХЛ по числу сэйвов за один плей-офф – 717

Вратарь вошел в топ-3 вратарей, сделавших наибольшее количество сэйвов в одном розыгрыше Кубка Стэнли.

В пятом матче финала против «Тампы» (3:2 2ОТ, 2-3 в серии) россиянин отразил 39 бросков, а всего за плей-офф у него теперь 717 сэйвов.

Статистика бросков в официально ведется с сезона-1955/56.

Рекордсменом является , отразивший 798 бросков в победном для «Бостона» плей-офф-2011.

Второе место занимает Кирк Маклин, отразивший 761 бросок в плей-офф-1994 в составе «Ванкувера».

В этом матче россиянин обошел бывшего партнера Туукку Раска с 715 сэйвами в плей-офф-2013 в составе «Бостона» и с 705 сэйвами в победном для «Лос-Анджелеса» плей-офф-2014.