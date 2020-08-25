Дзюба сделал хет-трик в матче с «Уфой». У него, Азмуна и Нобоа по 6 голов в РПЛ

Нападающий сделал хет-трик в матче 9-го тура чемпионата России с «Уфой» (6:0).

Форвард забил один гол с пенальти и два с игры. Хет-трик в ворота «Уфы» – третий для Дзюбы за карьеру в РПЛ: во всех этих играх форвард отличался и с пенальти, и с игры. 27 июля 2013 года нападающий забил три гола «Томи» в составе «Ростова» (3:0), а 19 октября 2019-го оформил хет-трик в ворота ростовчан, играя за «Зенит» (6:1).

Всего у Дзюбы шесть голов в восьми матчах в этом сезоне. Он делит первое место в списке бомбардиров с и из «Сочи».