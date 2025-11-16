  • Спортс
  • ФИФА выявила более 30 000 оскорбительных сообщений в соцсетях в 2025 году. На 11 человек заявили в полицию, одно дело передано в Интерпол
9

ФИФА выявила более 30 000 оскорбительных сообщений в соцсетях в 2025 году. На 11 человек заявили в полицию, одно дело передано в Интерпол

ФИФА зафиксировала более 30 000 оскорбительных сообщений в соцсетях за 2025 год.

В отчете к Международному дню толерантности ФИФА указала, что благодаря службе защиты в социальных сетях сообщила в правоохранительные органы об 11 нарушителях, одно из дел было передано в Интерпол. Нарушители находились в Аргентине, Бразилии, Франции, Польше, Испании, Великобритании и США – все они внесены в «черный список» и не смогут приобретать билеты на любые будущие турниры и мероприятия под эгидой ФИФА.

Отмечается, что в 2025 году службе защиты в социальных сетях (SMPS) была внедрена на нескольких турнирах, включая клубный чемпионат мира. Во время турнира SMPS отслеживала 2401 активную учетную запись на пяти платформах, включая аккаунты игроков, тренеров, команд и судей и проанализировала 5,9 миллиона сообщений. С начала года было выявлено более 30 000 оскорбительных сообщений, всего же с момента внедрения сервиса в 2022-м было выявлено более 65 000 таких случаев.

«В Международный день толерантности я хочу со всей очевидностью заявить, что футбол должен быть безопасным и инклюзивным пространством – на поле, на трибунах и онлайн. С помощью службы защиты в социальных сетях, а также благодаря использованию передовых технологий и человеческого опыта ФИФА предпринимает решительные действия для защиты игроков, тренеров, команд и официальных лиц матчей от серьезного вреда, причиняемого буллингом в соцсетях.

Наше послание ясно: жестокости нет места в нашей игре, и мы продолжим сотрудничать с ассоциациями-членами, конфедерациями и правоохранительными органами, чтобы привлечь нарушителей к ответственности. Такому поведению нет места ни в футболе, ни в обществе, и ФИФА предпринимает все возможные шаги, сообщая об этих инцидентах», – сказал президент ФИФА Джанни Инфантино.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт ФИФА
