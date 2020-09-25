Гран-при России. Квалификация. Хэмилтон выиграл поул, Ферстаппен – второй, Боттас – третий, Квят – 12-й

Гран-при России
Сочи Автодром, Сочи
26 сентября 2020 года
Квалификация
|Пилот
|Команда
|Q1
|Q2
|Q3
|Кр.
|1
|Льюис Хэмилтон
|«Мерседес»
|1.32,983
|1.32,835
|1.31,304
|19
|2
|Макс Ферстаппен
|«Ред Булл»
|1.33,630
|1.33,157
|1.31,867
|21
|3
|Валттери Боттас
|«Мерседес»
|1.32,656
|1.32,405
|1.31,956
|19
|4
|Серхио Перес
|«Рейсинг Пойнт»
|1.33,704
|1.33,038
|1.32,317
|15
|5
|Даниэль Риккардо
|«Рено»
|1.33,650
|1.32,218
|1.32,364
|15
|6
|Карлос Сайнс
|«Макларен»
|1.33,967
|1.32,757
|1.32,550
|15
|7
|Эстебан Окон
|«Рено»
|1.33,557
|1.33,196
|1.32,624
|20
|8
|Ландо Норрис
|«Макларен»
|1.33,804
|1.33,081
|1.32,847
|19
|9
|Пьер Гасли
|«Альфа Таури»
|1.33,734
|1.33,139
|1.33,000
|21
|10
|Алекс Албон
|«Ред Булл»
|1.33,919
|1.33,153
|1.33,008
|19
|11
|Шарль Леклер
|«Феррари»
|1.34,071
|1.33,239
|10
|12
|Даниил Квят
|«Альфа Таури»
|1.33,511
|1.33,249
|16
|13
|Ланс Стролл
|«Рейсинг Пойнт»
|1.33,852
|1.33,364
|11
|14
|Джордж Расселл
|«Уильямс»
|1.34,020
|1.33,583
|11
|15
|Себастьян Феттель
|«Феррари»
|1.34,134
|1.33,609
|11
|16
|Ромен Грожан
|«Хаас»
|1.34,592
|7
|17
|Антонио Джовинацци
|«Альфа Ромео»
|1.34,594
|6
|18
|Кевин Магнуссен
|«Хаас»
|1.34,681
|8
|19
|Николас Латифи
|«Уильямс»
|1.35,066
|5
|20
|Кими Райкконен
|«Альфа Ромео»
|1.35,267
|5
Хэмилтон и Ферстаппен деклассировали напарников в Сочи. У «Феррари» очередной фейл – мимо топ-10 и разбитый болид Феттеля
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