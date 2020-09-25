Гран-при России. Квалификация. Хэмилтон выиграл поул, Ферстаппен – второй, Боттас – третий, Квят – 12-й

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Гран-при России
Сочи Автодром, Сочи
26 сентября 2020 года
Квалификация
 
  Пилот Команда Q1 Q2 Q3 Кр.
1 Льюис Хэмилтон «Мерседес»  1.32,983   1.32,835   1.31,304  19
2 Макс Ферстаппен «Ред Булл» 1.33,630 1.33,157 1.31,867 21
3 Валттери Боттас «Мерседес» 1.32,656 1.32,405 1.31,956 19
4 Серхио Перес «Рейсинг Пойнт» 1.33,704 1.33,038 1.32,317 15
5 Даниэль Риккардо «Рено» 1.33,650 1.32,218 1.32,364 15
6 Карлос Сайнс «Макларен» 1.33,967 1.32,757 1.32,550 15
7 Эстебан Окон «Рено» 1.33,557 1.33,196 1.32,624 20
8 Ландо Норрис «Макларен» 1.33,804 1.33,081 1.32,847 19
9 Пьер Гасли «Альфа Таури» 1.33,734 1.33,139 1.33,000 21
10 Алекс Албон «Ред Булл» 1.33,919 1.33,153 1.33,008 19
11 Шарль Леклер «Феррари» 1.34,071 1.33,239   10
12 Даниил Квят «Альфа Таури» 1.33,511 1.33,249   16
13 Ланс Стролл «Рейсинг Пойнт» 1.33,852 1.33,364   11
14 Джордж Расселл «Уильямс» 1.34,020 1.33,583   11
15 Себастьян Феттель «Феррари» 1.34,134 1.33,609   11
16 Ромен Грожан «Хаас» 1.34,592     7
17 Антонио Джовинацци «Альфа Ромео» 1.34,594     6
18 Кевин Магнуссен «Хаас» 1.34,681     8
19 Николас Латифи «Уильямс» 1.35,066     5
20 Кими Райкконен «Альфа Ромео» 1.35,267     5
 

Хэмилтон и Ферстаппен деклассировали напарников в Сочи. У «Феррари» очередной фейл – мимо топ-10 и разбитый болид Феттеля

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