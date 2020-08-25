Сульшер о 3:2 с «Брайтоном»: «МЮ» заслужил одно очко, не больше. Хорошо, что нет Моуринью, чтобы измерить ворота»

Главный тренер высказался после матча с «Брайтоном» (3:2).

Манкунианцы забили победный гол с пенальти, назначенного после финального свистка.

«Нам повезло. Возможно, мы заслужили одно очко, но не больше. Но мы проявили характер.

В прошлом сезоне у нас было слишком много ничьих, так что это большой плюс для нас. Хорошо, что здесь нет Жозе [Моуринью], чтобы измерить ворота (игроки несколько раз за матч попали в каркас ворот – Sports.ru).

С «Брайтоном» играть непросто. Нам не хватало свежести и резкости, но мы наберем форму. Впереди много работы», – сказал норвежец.