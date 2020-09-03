Первые четыре этапа Кубка мира по биатлону пройдут в срок: их примут Контиолахти и Хохфильцен

Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) внес изменения в календарь Кубка мира-2020/21 в связи с пандемией коронавируса.

Сегодня исполком объявил, что все четыре этапа, которые должны состояться до Нового года, пройдут в срок. Чтобы свести к минимуму поездки и обеспечить безопасность спортсменов и всех участников, соревнования пройдут только в двух местах. Даты состязаний, а также дисциплины останутся неизменными.

Первый этап Кубка мира пройдет, как и планировалось, в финском Контиолахти. Второй этап снова примет Финляндия – изначально гонки должны были пройти в шведском Эстерсунде.

Третий и четвертый этапы планируется провести в австрийском . Таким образом, последний предновогодний этап перенесен из французского Анси.

«Мы рады, что у нас есть возможность провести четыре этапа Кубка мира для наших спортсменов и болельщиков. Конечно, мы разочарованы, что не посетим все четыре стадиона, где планировалось провести соревнования.

План, который мы согласовали, означает, что мы можем провести четыре этапа Кубка мира, но в то же время снизить медицинские и логистические риски, связанные с поездками и сменой мест проведения гонок», – отметил генеральный секретарь IBU Никлас Карлссон.