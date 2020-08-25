«Спартак» опережает график чемпионского сезона, набрав 20 очков в 9 матчах. Это лучший результат за 7 лет

«Спартак» набрал 20 очков в первых 9 турах .

Это лучший старт команды за 7 лет: в сезоне-2013/14 столько же очков красно-белые набрали под руководством .

Команда Доменико Тедеско опережает график чемпионского сезона-2016/17: тогда при набрал 19 очков за 9 матчей.

Очки «Спартака» после 9 туров:

Сезон-2020/21 – 20 очков

Сезон-2019/20 – 14 очков

Сезон-2018/19 – 15 очков

Сезон-2017/18 – 12 очков

Сезон-2016/17 – 19 очков

Сезон-2015/16 – 16 очков

Сезон-2014/15 – 17 очков

Сезон-2013/14 – 20 очков