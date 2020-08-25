«Бетис» – «Реал» – 2:1. Вильям Карвалью вывел хозяев вперед! Онлайн-трансляция

В матче 3-го тура нового сезона Ла Лиги чемпион Испании «Реал» в гостях играет с «Бетисом».
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Дата проведения
- 26 сентября, 22.00, «Бенито Вильямарин»
- Голы:
- 0:1 – 14 Вальверде, 1:1 – 35 Манди, 2:1 – 37 Вильям Карвалью.
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Бетис –
Роблес, Морено, Бартра, Манди, Эмерсон, Хоакин, Родригес, Вильям Карвалью, Каналес, Фекир, Санабрия.
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Реал Мадрид –
Куртуа, Менди, Варан, Карвахаль, Рамос, Эдегор, Вальверде, Кроос (Модрич, 45), Каземиро, Йович, Бензема.