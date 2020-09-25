КХЛ. «Салават Юлаев» победил «Витязь» – 6:5, «Спартак» против «Амура»

В очередной игровой день КХЛ проходят 2 матча.
КХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 26 сентября, 14.30, «Уфа-Арена»
- 0:1 – 2 Дэнфорт (Даугавиньш, Теденбю)
- 0:2 – 6 Малыхин (Пыленков, Лугин)
- 1:2 – 10 Кугрышев (Маннинен, Сошников)
- 1:3 – 17 Гребенщиков (Даугавиньш, Головков)
- 2:3 – 19 Амиров (Маннинен, Сошников)
- 3:3 – 24 Амиров (Мухамадуллин, Сошников)
- 3:4 – 27 Даугавиньш (Дэнфорт)
- 4:4 – 28 Баранов (Алексеев, Кугрышев)
- 4:5 – 42 Теденбю (Даугавиньш, Дэнфорт)
- 5:5 – 50 Лисовец (Амиров, Сошников)
- 6:5 – 54 Пустозеров (Кузьмин, Семенов)
- Дата проведения
- 26 сентября, 17.00, «Ледовый дворец ЦСКА»
- 0:1 – 16 Т. Зогорна (Машин, Бутузов)
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.