КХЛ. «Салават Юлаев» победил «Витязь» – 6:5, «Спартак» против «Амура»

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В очередной игровой день КХЛ проходят 2 матча. 

КХЛ

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Салават Юлаев – Витязь 6:5 (2:3, 2:1, 2:1)
Дата проведения
26 сентября, 14.30, «Уфа-Арена»
Онлайн матча Видео
0:1 – 2 Дэнфорт (Даугавиньш, Теденбю)
0:2 – 6 Малыхин (Пыленков, Лугин)
1:2 – 10 Кугрышев (Маннинен, Сошников)
1:3 – 17 Гребенщиков (Даугавиньш, Головков)
2:3 – 19 Амиров (Маннинен, Сошников)
3:3 – 24 Амиров (Мухамадуллин, Сошников)
3:4 – 27 Даугавиньш (Дэнфорт)
4:4 – 28 Баранов (Алексеев, Кугрышев)
4:5 – 42 Теденбю (Даугавиньш, Дэнфорт)
5:5 – 50 Лисовец (Амиров, Сошников)
6:5 – 54 Пустозеров (Кузьмин, Семенов)

 

Спартак – Амур 0:1 (1 период)
Дата проведения
26 сентября, 17.00, «Ледовый дворец ЦСКА»
Онлайн матча Видео
0:1 – 16 Т. Зогорна (Машин, Бутузов)

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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