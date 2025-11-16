  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мартинес после 9:1 с Арменией: «Португалия готова к ЧМ лучше, чем после 10 побед в отборе на Евро. Выиграли группу заслуженно»
13

Мартинес после 9:1 с Арменией: «Португалия готова к ЧМ лучше, чем после 10 побед в отборе на Евро. Выиграли группу заслуженно»

Роберто Мартинес: теперь Португалия может всерьез думать о ЧМ.

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес прокомментировал победу над Арменией и выход на ЧМ-2026.

Португалия одержала разгромную победу со счетом 9:1 в отборочном матче и вышла на чемпионат мира, заняв первое место в группе F.

«Важно, что после четвертого гола мы продолжали действовать сплоченно и не снижали требований к себе. Мы забили девять мячей, у нас было больше моментов. Настрой был отличным, сплоченность была очень важна, чтобы обеспечить выход на ЧМ на стадионе «Драгау». Магия «Драгау» снова очень помогла.

Теперь мы можем всерьез мечтать о чемпионате мира. Я очень доволен реакцией игроков, работой, проделанной после того, как Ирландия показала себя очень ответственной и хорошо подготовленной командой.

Мы готовы к выступлению на чемпионате мира лучше, чем когда выиграли 10 матчей [в отборе] на чемпионат Европы. Это был странный отборочный этап, состоящий из шести игр, было непросто. Мы выиграли четыре матча, один свели к ничьей и один раз проиграли. Мы заслуженно выиграли группу, теперь пришло время готовиться к чемпионату мира.

Болельщики смогут насладиться чемпионатом мира. Нам не нужен был калькулятор, я уже слышал, как многие болельщики говорили об этом», – сказал Мартинес.

Карпин ушел из «Динамо» – как вам решение?5139 голосов
Он правВалерий Карпин
Зря он бросает «Динамо»Динамо Москва
И зачем вообще соглашался совмещать?Сборная России по футболу
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: A Bola
logoСборная Португалии по футболу
logoКвалификация ЧМ
logoРоберто Мартинес
logoсборная Армении по футболу
logoЧМ-2026
Драгау
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Узнаете игроков сборной по маршруту карьеры? Просто будет только с Миранчуками
6 минут назадТесты и игры
Гусев назначен и. о. главного тренера «Динамо»
24 минуты назад
Адвокат Мбаппе заявила в суде, что «ПСЖ» «использует методы из фильмов Скорсезе» и «считает себя превыше всех». Клуб обвиняют в невыполнении обещаний перед форвардом
32 минуты назад
Ташуев о решении Карпина: «Думаете, он проснулся и подумал: «Сейчас на амбразуру брошусь и уйду, чтобы «Динамо» не страдало»? Нет, конечно. Человек устает, это нормально»
33 минуты назад
Мостовой об уходе Карпина из «Динамо»: «Смеюсь без остановки, просто анекдот. Зачем его приглашали? Усидеть на четырех стульях невозможно – я сразу сказал, что так будет»
54 минуты назад
Карпин об уходе из «Динамо»: «Жизнь показала, что нужно выбирать – совмещение несет риски для семьи, с которой я почти не вижусь. Невозможно переоценить роль сборной в нынешних условиях»
сегодня, 17:04
Глава РФС об уходе Карпина из «Динамо»: «Полный фокус на сборной – правильное решение. Впереди новые задачи, работа требует полной вовлеченности»
сегодня, 17:03
Талалаев о Неценко: «Если у тебя есть зуб, скажи мне, но ты делаешь это на миллионную аудиторию, нивелируя заслуги «Балтики». Ты думаешь, я буду молчать?»
сегодня, 16:54
Гусев станет и. о. главного тренера «Динамо» после ухода Карпина («СЭ»)
сегодня, 16:48
«Спартак» не рассматривает Карпина на пост главного тренера (Иван Карпов)
сегодня, 16:39
Ко всем новостям
Последние новости
Маттеус о Марадоне: «Мы были как Месси и Роналду – соперничество делает их большими игроками. Диего сделал меня сильнее, и наоборот»
48 секунд назад
Оскара выписали из больницы. Экс-хавбек «Челси» потерял сознание на предсезонном обследовании в «Сан-Паулу»
6 минут назад
Игнашевич может возглавить «Динамо». 46-летний тренер – один из кандидатов клуба («СЭ»)
11 минут назад
РФС требует от «Химок» долг в 22 млн рублей по договору целевого финансирования от 2021 года
22 минуты назад
ЦСКА зимой подпишет 18-летнего Воронова из «Урала» (Андрей Панков)
44 минуты назад
Аршавин о решении Карпина: «Мужской поступок, уходить самому всегда сложнее. Он справедливо рассудил, что лучше в одном месте хорошо, чем не очень везде»
54 минуты назад
Стример Мэддисон об уходе Карпина из «Динамо»: «Валера, ну ты чего, обиделся, что ли? Останься, пожалуйста»
сегодня, 16:55
Колобков о пиве на стадионах: «Это футбольный атрибут, дань традициям. Проблемы не вижу, напиться можно где угодно. Есть Fan ID и камеры – нарушителей можно удалить»
сегодня, 16:32
Первая лига. «Спартак» Кострома играет с «Родиной»
сегодня, 16:30Live
У Хейсена нет серьезной травмы, отъезд из сборной – мера предосторожности. Защитник «Реала» сможет сыграть с «Эльче»
сегодня, 16:22