Мартинес после 9:1 с Арменией: «Португалия готова к ЧМ лучше, чем после 10 побед в отборе на Евро. Выиграли группу заслуженно»

Роберто Мартинес: теперь Португалия может всерьез думать о ЧМ.

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес прокомментировал победу над Арменией и выход на ЧМ-2026 .

Португалия одержала разгромную победу со счетом 9:1 в отборочном матче и вышла на чемпионат мира, заняв первое место в группе F.

«Важно, что после четвертого гола мы продолжали действовать сплоченно и не снижали требований к себе. Мы забили девять мячей, у нас было больше моментов. Настрой был отличным, сплоченность была очень важна, чтобы обеспечить выход на ЧМ на стадионе «Драгау». Магия «Драгау» снова очень помогла.

Теперь мы можем всерьез мечтать о чемпионате мира. Я очень доволен реакцией игроков, работой, проделанной после того, как Ирландия показала себя очень ответственной и хорошо подготовленной командой.

Мы готовы к выступлению на чемпионате мира лучше, чем когда выиграли 10 матчей [в отборе] на чемпионат Европы. Это был странный отборочный этап, состоящий из шести игр, было непросто. Мы выиграли четыре матча, один свели к ничьей и один раз проиграли. Мы заслуженно выиграли группу, теперь пришло время готовиться к чемпионату мира.

Болельщики смогут насладиться чемпионатом мира. Нам не нужен был калькулятор, я уже слышал, как многие болельщики говорили об этом», – сказал Мартинес.