Аккаунт аэропорта Дублина в соцсетях сменил название в честь форварда сборной Ирландии Пэрротта, сделавшего хет-трик в матче с Венгрией
Аккаунт аэропорта Дублина в соцсетях сменил название в честь Троя Пэрротта.
Официальный аккаунт аэропорта Дублина в соцсети Х сменил название в честь нападающего сборной Ирландии Троя Пэрротта.
Сегодня Ирландия обыграла Венгрию в квалификации ЧМ-2026 со счетом 3:2. Пэрротт отметился хет-триком, победный мяч он забил на 96-й минуте.
Это победа позволила ирландцам занять второе место в своей отборочной группе и сыграть в стыковых матчах за право участия финальной стадии чемпионата мира.
Изображение: x.com/DublinAirport
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: аккаунт аэропорта Дублина в Х
