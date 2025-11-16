Португалия забила 9 голов в матче без Роналду. В пяти предыдущих играх с участием Криштиану было 11 мячей
Португалия забила Армении почти столько же голов, сколько в 5 предыдущих матчах.
Сборная Португалии в матче без Криштиану Роналду забила лишь на 2 мяча меньше, чем в пяти играх с его участием.
Сегодня португальцы разгромили Армению со счетом 9:1 и вышли на ЧМ-2026, заняв первое место в отборочной группе с Ирландией, Венгрией и Арменией. Роналду пропускал игру из-за дисквалификации.
В пяти предыдущих матчах отбора, в которых Криштиану принимал участие, сборная Португалии забила 11 голов, пять из которых – на счету Роналду.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
