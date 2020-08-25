Рамос забил в 17-м сезоне Ла Лиги подряд. Серия без промахов с пенальти – 24 удара

Защитник отметился голом с пенальти в матче 3-го тура чемпионата с (3:2).

Испанец забивает в 17-м сезоне Ла Лиги подряд. Лишь двум футболистам удавалось достичь этой отметки: бывшему нападающему «Атлетико» Агустину Гаинсе (19 сезонов подряд) и экс-форварду «Реала» Карлосу Алонсо, известному как Сантильяна (17).

Также Рамос в 24-й раз подряд забил с пенальти, включая послематчевые серии в кубковых турнирах.

Подробнее со статистикой 34-летнего защитника можно ознакомиться здесь.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.