Рамос забил в 17-м сезоне Ла Лиги подряд. Серия без промахов с пенальти – 24 удара

Защитник «Реала» Серхио Рамос отметился голом с пенальти в матче 3-го тура чемпионата Испании с «Бетисом» (3:2).
Испанец забивает в 17-м сезоне Ла Лиги подряд. Лишь двум футболистам удавалось достичь этой отметки: бывшему нападающему «Атлетико» Агустину Гаинсе (19 сезонов подряд) и экс-форварду «Реала» Карлосу Алонсо, известному как Сантильяна (17).
Также Рамос в 24-й раз подряд забил с пенальти, включая послематчевые серии в кубковых турнирах.
Подробнее со статистикой 34-летнего защитника можно ознакомиться здесь.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.