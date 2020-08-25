«Вест Бромвич» – «Челси» – 3:2. Хадсон-Одои отыграл второй мяч. Онлайн-трансляция

Теги Челси премьер-лига Англия Вест Бромвич Sports.ru Футбол

В 3-м туре АПЛ «Челси» играет на выезде с «Вест Бромвичем».

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Вест Бромвич – Челси 3:2 (второй тайм)
Дата проведения
26 сентября, 19.30, «Хоторнс»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – Робинсон, 2:0 – 25 Робинсон, 3:0 – 27 Бартли, 3:1 – 55 Маунт, 3:2 – 70 Хадсон-Одои.
Вест БромвичДжонстон, Бартли, О`Ши, Аджайи, Ферлонг, Ливермор, Диангана (Филлипс, 74), Матеус Перейра, Сойерс, Робинсон (Робсон-Кану, 66), Таунсенд.
ЧелсиКабальеро, Алонсо (Аспиликуэта, 46), Кристенсен, Тиаго Силва (Жиру, 73), Джеймс, Маунт, Канте, Хавертц, Ковачич (Хадсон-Одои, 46), Вернер, Абрахам.
Предупреждения:
Алонсо (8), Джеймс (27), Ферлонг (82), Кристенсен (86).

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

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