«Вест Бромвич» – «Челси» – 3:2. Хадсон-Одои отыграл второй мяч. Онлайн-трансляция

В 3-м туре АПЛ «Челси» играет на выезде с «Вест Бромвичем».
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 26 сентября, 19.30, «Хоторнс»
- Голы:
- 1:0 – 4 Робинсон, 2:0 – 25 Робинсон, 3:0 – 27 Бартли, 3:1 – 55 Маунт, 3:2 – 70 Хадсон-Одои.
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Вест Бромвич –
Джонстон, Бартли, О`Ши, Аджайи, Ферлонг, Ливермор, Диангана (Филлипс, 74), Матеус Перейра, Сойерс, Робинсон (Робсон-Кану, 66), Таунсенд.
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Челси –
Кабальеро, Алонсо (Аспиликуэта, 46), Кристенсен, Тиаго Силва (Жиру, 73), Джеймс, Маунт, Канте, Хавертц, Ковачич (Хадсон-Одои, 46), Вернер, Абрахам.
- Предупреждения:
- Алонсо (8), Джеймс (27), Ферлонг (82), Кристенсен (86).