«Мы на чемпионате мира! Вперед, Португалия!» Роналду после 9:1 с Арменией
Криштиану Роналду порадовался выходу Португалии на чемпионат мира.
Криштиану Роналду выложил пост по случаю выхода сборной Португалии на чемпионат мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
«Мы на чемпионате мира! Вперед, Португалия!» – написал форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии в своих соцсетях.
В воскресенье команда Роберто Мартинеса разгромила сборную Армении со счетом 9:1 в матче квалификации. Роналду не принимал участие в игре из-за дисквалификации.
Португалия получила прямую путевку на ЧМ, заняв первое место в группе отбора с Ирландией, Венгрией и Арменией.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Криштиану Роналду в Х
