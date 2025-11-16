«Мы на чемпионате мира! Вперед, Португалия!» Роналду после 9:1 с Арменией

Криштиану Роналду порадовался выходу Португалии на чемпионат мира.

Криштиану Роналду выложил пост по случаю выхода сборной Португалии на чемпионат мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

«Мы на чемпионате мира! Вперед, Португалия!» – написал форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии в своих соцсетях.

В воскресенье команда Роберто Мартинеса разгромила сборную Армении со счетом 9:1 в матче квалификации. Роналду не принимал участие в игре из-за дисквалификации.

Португалия получила прямую путевку на ЧМ, заняв первое место в группе отбора с Ирландией, Венгрией и Арменией.