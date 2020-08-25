Гендиректор «Зенита» о 6:0 с «Уфой»: «Ответ результативной игре «Баварии» с «Барселоной», будем считать»

Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Медведев Уфа Сердар Азмун Спорт-Экспресс Футбол

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился впечатлениями от победы над «Уфой» (6:0) в матче 9-го тура РПЛ.

«Видимо, подготовка к теннисному турниру St. Petersburg Open витала в воздухе, поэтому у нас сегодня теннисный счет. Причем теннисная баранка, в футболе такой счет редко встречается, но мы же помним победу «Баварии» над «Барселоной» со счетом 8:2.

Будем считать, что это наш ответ результативной игре «Баварии». Поздравляю фанатов с юбилеем! Ваш юбилей – это наш юбилей.

Что касается Азмуна, то у нас три игрока получили повреждения. Надеюсь, что все вернутся в строй к игре со «Спартаком». Медики сделали поверхностный анализ, а потом будет глубокий. Позднее станет известен характер и степень повреждений», – сказал Медведев.

«Золотой мяч» отменили, но мы сделали свой – он круче. Голосуй за лучшего игрока 2020 года и выиграй 100 000 рублей.

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья