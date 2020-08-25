Гендиректор «Зенита» о 6:0 с «Уфой»: «Ответ результативной игре «Баварии» с «Барселоной», будем считать»

Генеральный директор поделился впечатлениями от победы над «Уфой» (6:0) в матче 9-го тура .

«Видимо, подготовка к теннисному турниру St. Petersburg Open витала в воздухе, поэтому у нас сегодня теннисный счет. Причем теннисная баранка, в футболе такой счет редко встречается, но мы же помним победу «Баварии» над «Барселоной» со счетом 8:2.

Будем считать, что это наш ответ результативной игре «Баварии». Поздравляю фанатов с юбилеем! Ваш юбилей – это наш юбилей.

Что касается Азмуна, то у нас три игрока получили повреждения. Надеюсь, что все вернутся в строй к игре со «Спартаком». Медики сделали поверхностный анализ, а потом будет глубокий. Позднее станет известен характер и степень повреждений», – сказал Медведев.