Форвард Ирландии Пэрротт заплакал после 3:2 с Венгрией и хет-трика: «Это слезы счастья. Что за вечер! За это мы и любим футбол»
Форвард Ирландии Трой Пэрротт заплакал на интервью после победы над Венгрией.
Форвард сборной Ирландии Трой Пэрротт заплакал во время флэш-интервью после победы над Венгрией.
Сборная Ирландии обыграла Венгрию (3:2) в матче отбора на ЧМ-2026 благодаря хет-трику Пэрротта, победный гол нападающий забил на 6-й добавленной ко второму тайму минуте. Команда заняла второе место в группе и сыграет в стыковых матчах.
«Меня переполняют эмоции. Я... Простите... Это слезы счастья. Что за вечер, что за вечер! Не могу в это поверить. Именно за это мы и любим футбол – потому что такое возможно.
Я люблю свою родину. Это очень важно для меня, моя семья находится здесь. Мы использовали свой шанс, все ребята должны гордиться собой», – не сдерживая слез, сказал Пэрротт после матча.
Карпин ушел из «Динамо» – как вам решение?5135 голосов
Он прав
Зря он бросает «Динамо»
И зачем вообще соглашался совмещать?
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: RTE Sport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости