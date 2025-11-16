Форвард Ирландии Пэрротт заплакал после 3:2 с Венгрией и хет-трика: «Это слезы счастья. Что за вечер! За это мы и любим футбол»

Форвард Ирландии Трой Пэрротт заплакал на интервью после победы над Венгрией.

Форвард сборной Ирландии Трой Пэрротт заплакал во время флэш-интервью после победы над Венгрией.

Сборная Ирландии обыграла Венгрию (3:2) в матче отбора на ЧМ-2026 благодаря хет-трику Пэрротта, победный гол нападающий забил на 6-й добавленной ко второму тайму минуте. Команда заняла второе место в группе и сыграет в стыковых матчах.

«Меня переполняют эмоции. Я... Простите... Это слезы счастья. Что за вечер, что за вечер! Не могу в это поверить. Именно за это мы и любим футбол – потому что такое возможно.

Я люблю свою родину. Это очень важно для меня, моя семья находится здесь. Мы использовали свой шанс, все ребята должны гордиться собой», – не сдерживая слез, сказал Пэрротт после матча.