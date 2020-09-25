Единая лига ВТБ. «Парма» отыграла 22-очковое отставание в матче с ЦСКА и прибила армейцев трехочковым Григорьева, «Зенит» сыграет с «Калевом»

В субботу, 26 сентября, проходят три матча сезона Единой лиги ВТБ-2020/21.
Московский ЦСКА на своей площадке сенсационно уступил пермской «Парме». Автором решающего попадания стал Максим Григорьев.
Краснодарский «Локомотив-Кубань» – польскую «Зелену-Гуру», петербургский «Зенит» – эстонский «Калев».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 26 сентября, 13.00, «УСК ЦСКА им. А.Я. Гомельского»
- ЦСКА
- Джеймс (31 + 6 передач + 5 потерь), Боломбой (8), Фойгтманн (8), Хиллиард (3), Курбанов (3) – старт; Клайберн (19), Милутинов (13), Хэкетт (5), Ухов (3), Антонов (2).
- Дата проведения
- 26 сентября, 16.00
- Дата проведения
- 26 сентября, 20.00
Положение команд: Зенит – 2-0, Нижний Новгород – 1-0, Парма – 1-0, ЦСКА – 1-1, Цмоки-Минск – 0-0, УНИКС – 0-0, Калев – 0-0, Локомотив-Кубань – 0-0, Автодор – 0-0, Енисей – 0-0, Зелена-Гура – 0-1, Астана – 0-1, Химки – 0-2.
Примечание: время начала матчей – московское.
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