Единая лига ВТБ. «Парма» отыграла 22-очковое отставание в матче с ЦСКА и прибила армейцев трехочковым Григорьева, «Зенит» сыграет с «Калевом»

В субботу, 26 сентября, проходят три матча сезона Единой лиги ВТБ-2020/21.

Московский ЦСКА на своей площадке сенсационно уступил пермской «Парме». Автором решающего попадания стал Максим Григорьев.

Краснодарский – польскую «Зелену-Гуру», петербургский – эстонский .

лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: Зенит – 2-0, Нижний Новгород – 1-0, Парма – 1-0, ЦСКА – 1-1, Цмоки-Минск – 0-0, УНИКС – 0-0, Калев – 0-0, Локомотив-Кубань – 0-0, Автодор – 0-0, Енисей – 0-0, Зелена-Гура – 0-1, Астана – 0-1, Химки – 0-2.

Примечание: время начала матчей – московское.

В Единой лиге ВТБ правят легионеры. А на что способны русские баскетболисты, включая Шведа?

Что ждать от среднестатистического россиянина в Единой лиге?