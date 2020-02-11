UFC 253: Адесанья – Коста, Блахович против Рейеса и другие бои на «Бойцовском острове»

Завтра рано утром на «Бойцовском острове» в Абу-Даби состоится турнир UFC 253.
В главным событии чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья (19-0) будет драться с Пауло Костой (13-0).
Другие бои:
Доминик Рейес (12-1) проведет бой против Яна Блаховича (26-8) за вакантный титул чемпиона промоушена в полутяжелом весе.
Брэндон Ройвел (12-4) победил Кай Кару-Франса (21-9) сабмишеном во втором раунде.
Кетлин Виейра (11-1) победила Сиджару Юбэнкс (7-5) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).
Хаким Даводу (12-1-1) победил Зубайру Тухугова (19-5-1) раздельным решением судей (28-29, 30-27, 29-28).
Начало прямой онлайн-трансляции в 05:00 по московскому времени.
Взвешивание UFC 253: Коста тяжелее Адесаньи, Блахович и Рейес показали одинаковый вес