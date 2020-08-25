«Сочи» отстает от «Зенита» и «Спартака» на 4 очка, сыграв вничью с «Краснодаром» (1:1)

В 9-м туре РПЛ поделил очки с (1:1).

вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

«Сочи» заканчивал матч вдесятером после удаления Кирилла Заики. Кроме того, красную карточку получил тренер сочинцев Владимир Федотов.

«Сочи» набрал 16 очков и отстает от лидирующих «Зенита» и «Спартака» на 4 балла. В активе «Краснодара» стало 15 очков.

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