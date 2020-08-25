«Сочи» отстает от «Зенита» и «Спартака» на 4 очка, сыграв вничью с «Краснодаром» (1:1)

В 9-м туре РПЛ «Сочи» поделил очки с «Краснодаром» (1:1).
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
«Сочи» заканчивал матч вдесятером после удаления Кирилла Заики. Кроме того, красную карточку получил тренер сочинцев Владимир Федотов.
«Сочи» набрал 16 очков и отстает от лидирующих «Зенита» и «Спартака» на 4 балла. В активе «Краснодара» стало 15 очков.
- Дата проведения
- 26 сентября, 20.00, «Олимпийский стадион Фишт»
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Сочи –
Джанаев, Маммана, Заика, Терехов, Набиуллин, Бурмистров (Пруцев, 77), Юсупов, Жоаозиньо (Миладинович, 60), Нобоа, Мевля, Заболотный (Пруцев, 78; Новосельцев, 90).
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Краснодар –
Сафонов, Смольников, Петров (Кутовой, 82), Мартынович, Панталеао, Уткин, Кабелла, Ольссон (Газинский, 46), Вильена (Рамирес, 56), Классон, Берг (Сулейманов, 75).
- Предупреждения:
- Петров (4), Ольссон (17), Заболотный (28), Юсупов (45), Нобоа (47), Заика (53), Набиуллин (84), Смольников (88).
- Удаление:
- Заика (55).