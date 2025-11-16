Тренер Армении Меликян после 1:9 от Португалии: «У нас молодой состав, мы пока не готовы играть против таких сильных соперников. Допустили ошибки, которые сломили команду»
Егише Меликян: Армения не готова к таким сильным соперникам, как Португалия.
Главный тренер сборной Армении Егише Меликян считает, что команда не готова к матчам с сильными соперниками.
В последнем туре отбора на ЧМ-2026 Армения проиграла Португалии со счетом 1:9 и заняла последнее место в группе, набрав 3 очка.
«У нас молодая команда, и мы не готовы играть против таких сильных соперников, как Португалия. После таких матчей мы будем сильнее в будущем.
Мы допустили ошибки, которые морально сломили нашу команду, и мы не ожидали ошибок, которые привели ко второму и третьему голу Португалии. Мы пока морально не готовы к таким играм, но у нас будет еще несколько товарищеских матчей, которые позволят нам подготовиться и играть лучше», – сказал Меликян.
Он прав
Зря он бросает «Динамо»
И зачем вообще соглашался совмещать?
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт УЕФА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости