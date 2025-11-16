Тренер Армении Меликян после 1:9 от Португалии: «У нас молодой состав, мы пока не готовы играть против таких сильных соперников. Допустили ошибки, которые сломили команду»

Егише Меликян: Армения не готова к таким сильным соперникам, как Португалия.

Главный тренер сборной Армении Егише Меликян считает, что команда не готова к матчам с сильными соперниками.

В последнем туре отбора на ЧМ-2026 Армения проиграла Португалии со счетом 1:9 и заняла последнее место в группе, набрав 3 очка.

«У нас молодая команда, и мы не готовы играть против таких сильных соперников, как Португалия. После таких матчей мы будем сильнее в будущем.

Мы допустили ошибки, которые морально сломили нашу команду, и мы не ожидали ошибок, которые привели ко второму и третьему голу Португалии. Мы пока морально не готовы к таким играм, но у нас будет еще несколько товарищеских матчей, которые позволят нам подготовиться и играть лучше», – сказал Меликян.