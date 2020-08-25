Судья дал финальный свисток, но после ВАР назначил пенальти в пользу «МЮ». Бруну забил на 100-й минуте после гола «Брайтона» на 95-й

«Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над (3:2) в гостевом матче 3-го тура .

Победный гол на 10-й добавленной минуте с пенальти забил полузащитник .

Главный арбитр матча Крис Кавана дал финальный свисток, но игроки клуба из Манчестера стали апеллировать по поводу назначения пенальти.

Мяч в штрафной площади попал в руку форварду после удара защитника «МЮ» .

После использования ВАР Кавана назначил пенальти.

Отметим, что перед этим «Брайтон» на 95-й минуте сравнял счет – забил хавбек Солли Марч.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Фото: кадр из трансляции RMC Sport