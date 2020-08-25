Судья дал финальный свисток, но после ВАР назначил пенальти в пользу «МЮ». Бруну забил на 100-й минуте после гола «Брайтона» на 95-й

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия судьи Брайтон Харри Магуайр Крис Кавана Нил Мопе Солли Марч видеоповторы Бруну Фернандеш Футбол

«Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Брайтоном» (3:2) в гостевом матче 3-го тура АПЛ.

Победный гол на 10-й добавленной минуте с пенальти забил полузащитник Бруну Фернандеш.

Главный арбитр матча Крис Кавана дал финальный свисток, но игроки клуба из Манчестера стали апеллировать по поводу назначения пенальти.

Мяч в штрафной площади «Брайтона» попал в руку форварду Нилу Мопе после удара защитника «МЮ» Харри Магуайра.

После использования ВАР Кавана назначил пенальти.

Отметим, что перед этим «Брайтон» на 95-й минуте сравнял счет – забил хавбек Солли Марч.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча. 

Фото: кадр из трансляции RMC Sport

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