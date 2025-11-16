Бруну после 9:1 с Арменией: «Португалии есть над чем работать не только после поражений, но и после побед. Наша цель – уверенно побеждать в каждом матче»

Бруну Фернандеш: Португалии есть над чем работать даже после побед.

Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш прокомментировал победу над Арменией и выход на ЧМ-2026.

В последнем туре отбора на чемпионат мира Португалия одержала разгромную победу со счетом 9:1. Бруну сделал хет-трик.

«Мы всегда хотим побеждать одинаково. Смотреться убедительно и контролировать ход игры. Это не всегда возможно, но сегодня мы были эффективны и одержали уверенную победу, и это было для нас важнее всего. Благодаря этому мы вышли на чемпионат мира.

Так бывает не всегда. Это часть игры. Нам есть над чем работать не только после поражений, но и после побед. Нам многое нужно улучшить в игре с мячом, больше, чем без него. Вероятно, нам нужно быстрее реагировать на потери в финальной трети, чтобы избежать контратак, которые создавали нам проблемы в матчах с Ирландией и Венгрией. Нам нужно поработать над этими аспектами.

У нас не было установки не говорить о чемпионате мира, но мы должны были выиграть, потому что это позволило бы нам попасть на турнир. Разговоры о чемпионате мира были, но цель Португалии – побеждать в каждом матче. Неважно, в отборе на турнир или нет. Именно это мы и собираемся делать», – сказал Фернандеш.