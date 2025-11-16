Президент Португалии о 9:1 с Арменией без Роналду: «Он, наверное, страшно сожалеет, что не сыграл сегодня, но таковы гении. Это игра моей жизни и жизни многих португальцев»

Президент Португалии: Роналду, наверное, сожалеет, что не сыграл с Арменией.

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза высказался о победе сборной страны над Арменией со счетом 9:1 и выходе в финальную часть чемпионата мира. Криштиану Роналду пропускал игру из-за дисквалификации.

«Это игра моей жизни и жизни многих португальцев. У нас были и более эмоциональные матчи, которые заканчивались победой, но 9:1 бывает раз в жизни. И могло быть 10:1 или 11:1. Исключительная игра. Команда играла с характером, с классом, со скоростью. Это было нечто особенное.

Хорошо, что здесь было столько детей, которые будут вспоминать этот матч. Мы в финальной стадии [чемпионата мира], и, по счастливому совпадению, я назначил на сегодня вручение наград за победу в Лиге наций. Мы выиграли Лигу наций, я вручаю награды после великого матча, и на этом мой цикл завершится, потому что я начал с Евро-2016 и заканчиваю свой срок этим выходом».

Об отсутствии Криштиану Роналду

«Для Роналду всегда есть место. Он всегда в наших сердцах. Он, должно быть, страшно сожалеет, что не сыграл сегодня. Жаль, он пропустил матч, в котором капитан должен был присутствовать. Но, в конце концов, таковы гении.

Пара слов о Роберто Мартинесе. Он это заслужил. Люди говорили, что он не выдержит. Я еще помню первый ужин команды, когда игроки сидели за одним столом, а Мартинес – за другим, и говорили, что не найдут взаимопонимание. Он выдержал, удержался и дошел туда, куда нужно было дойти».

О том, может ли Португалия стать чемпионом мира

«Конечно. Я могу это представить. Вспоминаю слова, которые президент федерации сказал мне и премьер-министру: в Америке Португалия себя проявит. Поеду ли я смотреть матчи? Если меня пригласят – поеду. Если нет – так или иначе – заплачу из собственного кармана и поеду», – сказал де Соуза.