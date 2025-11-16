Два гола Франции в 1-м тайме с Азербайджаном отменили после ВАР из-за игры рукой Нкунку и Экитике. Гол Тюрама на 45-й просматривали на предмет офсайда, а затем переписали на Магомедалиева

Два гола Франции Азербайджану в 1-м тайме не были засчитаны.

Два гола сборной Франции в ворота Азербайджана в 2-м тайме были отменены после проверки ВАР.

Азербайджан принимает Францию в 10-м туре отбора на ЧМ-2026 (1:3, второй тайм). Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 25-й минуте при счете 1:1 мяч после удара Мало Гюсто и рикошета от Нкунку оказался в сетке ворот Азербайджана , но арбитр Андрис Трейманис после просмотра видеоповтора не засчитал гол, так как мяч попал Нкунку в руку.

На 41-й минуте после проверки ВАР был отменен гол Кефрена Тюрама – рукой сыграл Юго Экитике .

Гол французов после углового на 45-й минуте проверялся на предмет офсайда, но в итоге был засчитан как автогол Шахруддина Магомедалиева, поскольку мяч срикошетил в ворота от вратаря азербайджанцев после удара Кефрена Тюрама.