Николай Писарев: «Без еврокубков на игроков ложится не такая большая нагрузка, какой‑то усталости я не замечаю. Претензий по самоотдаче у штаба сборной ни к кому нет»
Тренер сборной России Николай Писарев ответил на вопрос об усталости футболистов.
– Есть ли усталость у игроков и тренерского штаба?
– Вы знаете, усталости и быть не может, потому что международных матчей, тем более такого уровня, не так много. Все ребята с удовольствием приезжают в сборную. Претензий по самоотдаче и тому, что глаза «не горели», у тренерского штаба ни к кому нет.
А то, что чемпионат продолжается и остается еще несколько туров… Повторюсь, при отсутствии еврокубков на ребят ложится не такая большая нагрузка, и какой‑то усталости я не замечаю, – сказал Писарев.
В субботу сборная России уступила команде Чили в BetBoom товарищеском мачте (0:2).
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
