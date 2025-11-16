Николай Писарев: «Без еврокубков на игроков ложится не такая большая нагрузка, какой‑то усталости я не замечаю. Претензий по самоотдаче у штаба сборной ни к кому нет»

Николай Писарев: без еврокубков на игроков ложится не такая большая нагрузка.

Тренер сборной России Николай Писарев ответил на вопрос об усталости футболистов.

– Есть ли усталость у игроков и тренерского штаба?

– Вы знаете, усталости и быть не может, потому что международных матчей, тем более такого уровня, не так много. Все ребята с удовольствием приезжают в сборную. Претензий по самоотдаче и тому, что глаза «не горели», у тренерского штаба ни к кому нет.

А то, что чемпионат продолжается и остается еще несколько туров… Повторюсь, при отсутствии еврокубков на ребят ложится не такая большая нагрузка, и какой‑то усталости я не замечаю, – сказал Писарев.

В субботу сборная России уступила команде Чили в BetBoom товарищеском мачте (0:2).