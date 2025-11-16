Юран ждет предложений от клубов РПЛ: «Конкретики пока не было, но я готов начать работу и до зимней паузы. Все знают, что я умею решать задачи в самых различных ситуациях»
Сергей Юран: жду официального предложения.
Сергей Юран, покинувший пост главного тренера турецкого «Серик Беледиеспор» в конце октября, заявил, что готов в любой момент возглавить клуб Мир РПЛ.
«Пока конкретики от клубов РПЛ не было, но я готов начать работу и до зимней паузы, не дожидаясь тренировочных сборов. В моей карьере были разные ситуации и все прекрасно знают, что я умею решать задачи в самых различных ситуациях, в том числе и с теми командами, которые испытывают те или иные проблемы.
Жду официального предложения и хочу как можно скорее приступить к делу», – заявил Юран.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
