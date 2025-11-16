11-летняя футболистка «Рубина» сломала ногу, перетаскивая ворота после наказания тренера. Семья девочки написала заявление в полицию, клуб стремится к досудебному урегулированию
11-летняя футболиста «Рубина» сломала ногу, выполняя наказание тренера.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на телеграм-канал «Mash на спорте», 11-летняя воспитанница академии «Рубина» сломала ногу, когда перетаскивала тяжелые ворота, выполняя наказание тренера.
Отмечается, что из-за полученной травмы спортсменка, вероятно, закончит с футболом. Семья девочки написала заявление в полицию.
«Футбол – контактный вид спорта, поэтому подобные инциденты случаются. Ребенок получил травму во время тренировки. На данный момент клуб находится в переговорах по досудебному урегулированию ситуации и готов взять на себя весь объем по восстановлению и реабилитации ребенка», – сообщили в пресс-службе «Рубина».
Карпин ушел из «Динамо» – как вам решение?5162 голоса
Он прав
Зря он бросает «Динамо»
И зачем вообще соглашался совмещать?
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РИА Новости»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости