11-летняя футболистка «Рубина» сломала ногу, перетаскивая ворота после наказания тренера. Семья девочки написала заявление в полицию, клуб стремится к досудебному урегулированию

11-летняя футболиста «Рубина» сломала ногу, выполняя наказание тренера.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на телеграм-канал «Mash на спорте», 11-летняя воспитанница академии «Рубина» сломала ногу, когда перетаскивала тяжелые ворота, выполняя наказание тренера.

Отмечается, что из-за полученной травмы спортсменка, вероятно, закончит с футболом. Семья девочки написала заявление в полицию.

«Футбол – контактный вид спорта, поэтому подобные инциденты случаются. Ребенок получил травму во время тренировки. На данный момент клуб находится в переговорах по досудебному урегулированию ситуации и готов взять на себя весь объем по восстановлению и реабилитации ребенка», – сообщили в пресс-службе «Рубина».