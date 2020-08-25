«Спартак» обыграл «Тамбов» в гостях (2:0) благодаря дублю Айртона

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В 9-м туре РПЛ «Спартак» в Саранске обыграл «Тамбов» (2:0).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Победу красно-белым принес защитник Айртон, забивший оба гола – это первый дубль в его карьере.

«Спартак» с 20 очками лидирует в таблице, но «Зенит» (17 очков) в рамках 9-го тура сегодня встречается с «Уфой».

Тамбов – Спартак 0:2 (0:0, 0:2)
Дата проведения
26 сентября, 14.00, «Мордовия Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 75 Айртон, 0:2 – 84 Айртон.
ТамбовЧагров, Каплиенко, Шляков, Таказов (Чичерин, 86), Тетрашвили, Чуперка, Килин, Балашов (Карасев, 46), Грицаенко, Обухов (Онугха, 81), Панченко (Костюков, 80).
СпартакМаксименко, Джикия, Кутепов (Гапонов, 53), Жиго, Айртон, Зобнин, Умяров (Ещенко, 46), Крал, Бакаев (Соболев, 74), Кокорин (Понсе, 52), Ларссон (Урунов, 86).
Предупреждения:
Кутепов (10), Балашов (40), Понсе (56), Чуперка (57), Чагров (82), Зобнин (87), Каплиенко (90).

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ

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