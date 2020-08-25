«Спартак» обыграл «Тамбов» в гостях (2:0) благодаря дублю Айртона

В 9-м туре РПЛ «Спартак» в Саранске обыграл «Тамбов» (2:0).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Победу красно-белым принес защитник Айртон, забивший оба гола – это первый дубль в его карьере.
«Спартак» с 20 очками лидирует в таблице, но «Зенит» (17 очков) в рамках 9-го тура сегодня встречается с «Уфой».
- Дата проведения
- 26 сентября, 14.00, «Мордовия Арена»
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Тамбов –
Чагров, Каплиенко, Шляков, Таказов (Чичерин, 86), Тетрашвили, Чуперка, Килин, Балашов (Карасев, 46), Грицаенко, Обухов (Онугха, 81), Панченко (Костюков, 80).
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Спартак –
Максименко, Джикия, Кутепов (Гапонов, 53), Жиго, Айртон, Зобнин, Умяров (Ещенко, 46), Крал, Бакаев (Соболев, 74), Кокорин (Понсе, 52), Ларссон (Урунов, 86).