«Спартак» обыграл «Тамбов» в гостях (2:0) благодаря дублю Айртона

В 9-м туре РПЛ «Спартак» в Саранске обыграл «Тамбов» (2:0).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Победу красно-белым принес защитник Айртон, забивший оба гола – это первый дубль в его карьере.

«Спартак» с 20 очками лидирует в таблице, но «Зенит» (17 очков) в рамках 9-го тура сегодня встречается с «Уфой».

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