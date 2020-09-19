Тарасов требует от Союза биатлонистов России 3,5 млн рублей за работу в качестве члена правления (ТАСС)

Олимпийский чемпион по биатлону требует от Союза биатлонистов России (СБР) 3,5 млн рублей за работу в качестве члена правления.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники.

Официальный представитель Тарасова на днях уведомил СБР, что организация должна погасить перед его клиентом долг по зарплате из расчета, что в месяц за работу на посту члена правления федерации он должен был получать 250 тысяч рублей.

Соответствующий трудовой договор был подписан Тарасовым и бывшим президентом СБР Владимиром Драчевым. В случае невыполнения требований, бывший член правления может обратиться в суд.

«Пусть комментирует тот, кто об этом сообщает. Я об этом говорить не хочу», – отметил Тарасов.

Тарасов вошел в состав правления СБР в 2018 году, когда президентом организации был избран Драчев.

Позже в СБР сообщали, что из членов правления зарплату получает только Виктор Майгуров, остальные работают безвозмездно.