Геннадий Орлов: «Пенальти Дзюбы – театр, его в МХАТ надо брать. Растет, Стрельцов был таким же»

Теги Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Геннадий Орлов Эдуард Стрельцов Уфа Матч ТВ Футбол

Комментатор Геннадий Орлов восхитился стилем Артема Дзюбы при исполнении пенальти после матча РПЛ с «Уфой» (6:0).

«Пенальти Дзюбы – это театр! Его в МХАТ надо брать. Растет футболист, и он другие качества приобретает. Таким же был Эдуард Стрельцов. До тюрьмы он был один, мчался вперед мощно. Когда он вышел из тюрьмы, он стал мудрым футболистом, такие передачи раздавал!

Нет, ну Артем не попадет, он соображает уже. Когда он бьет пенальти – он смотрит уже на поведение голкипера», – сказал Орлов в эфире «Матч Премьер».

Дзюба разогрелся на «Уфе» перед «Спартаком»: забил три и догнал Аршавина в списке клубных бомбардиров

«Золотой мяч» отменили, но мы сделали свой – он круче. Голосуй за лучшего игрока 2020 года и выиграй 100 000 рублей.

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья