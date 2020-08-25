Геннадий Орлов: «Пенальти Дзюбы – театр, его в МХАТ надо брать. Растет, Стрельцов был таким же»

Комментатор Геннадий Орлов восхитился стилем при исполнении пенальти после матча с «Уфой» (6:0).

«Пенальти Дзюбы – это театр! Его в МХАТ надо брать. Растет футболист, и он другие качества приобретает. Таким же был . До тюрьмы он был один, мчался вперед мощно. Когда он вышел из тюрьмы, он стал мудрым футболистом, такие передачи раздавал!

Нет, ну Артем не попадет, он соображает уже. Когда он бьет пенальти – он смотрит уже на поведение голкипера», – сказал Орлов в эфире «Матч Премьер».

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