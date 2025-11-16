  • Спортс
  Португалия забила 9 голов за матч второй раз в истории – сегодня Армении и Люксембургу в отборе Евро-2024. Роналду не было в обеих играх
Португалия забила 9 голов за матч второй раз в истории – сегодня Армении и Люксембургу в отборе Евро-2024. Роналду не было в обеих играх

Сборная Португалии второй раз в истории забила 9 голов за матч.

Сборная Португалии без дисквалифицированного Криштиану Роналду разгромила команду Армении в матче квалификации ЧМ-2026 со счетом 9:1. 

Это второй раз в истории португальской сборной, когда она забила девять мячей в одной игре. Первый был в матче отбора на Евро-2024 против Люксембурга (9:0) в сентябре 2023 года. 

Примечательно, что в той встрече Криштиану Роналду также не принимал участие

