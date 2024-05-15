Бетторы БЕТСИТИ оценили шансы «Зенита» прервать безвыигрышную серию в матчах с ЦСКА

15 мая состоится ответный матч финала Пути РПЛ Кубка России между «Зенитом» и ЦСКА. Встреча пройдет на домашней арене петербуржцев и начнется в 20:45 мск. Победитель противостояния выйдет в Суперфинал, где сразится за трофей с «Балтикой».

В первой игре, которая состоялась в начале мая в Москве, была зафиксирована ничья 1:1.

Команды сыграют друг с другом в третий раз за месяц и в пятый раз за сезон. В трех из четырех предыдущих матчей была ничья в основное время, одна встреча осталась за ЦСКА – москвичи победили четыре дня назад в игре РПЛ со счётом 1:0.

Во всех четырех очных встречах было забито не более двух голов. В БЕТСИТИ поставить на ТМ 2.5 можно с коэффициентом 1.81, ТБ 2.5 идет за 2.07.

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Аналитики БЕТСИТИ считают «Зенит» фаворитом ответного матча, на П1 предлагается коэффициент 1.72. Вероятность победы ЦСКА оценивается в 6.00, на ничью в основное время дают 3.60.

Выход петербуржцев в Суперфинал идет за 1.32, на ЦСКА предлагают 3.60.

Но учитывая результаты последних очных матчей и неудачную серию «Зенита» (три поражения и две ничьи в пяти предыдущих играх), перспективным вариантом для ставки смотрится Х2 за 2.20.

Игроки БЕТСИТИ согласны с мнением экспертов и ставят на победу «Зенита», этот исход выбрали 58% бетторов. В успех гостей верят только 18%, ничью выбрали 24% игроков.

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