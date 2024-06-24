Норрис проиграл Ферстаппену с поула, Хэмилтон взял 198-й подиум после слухов о саботаже, разборки в «Феррари», суд «Уралкалия» с «Хаасом» и другие события Гран-при Испании

Спортс представляет дайджест ключевых событий Гран-при Испании «Формулы-1» и других гоночных серий за прошедшую неделю.

1. Ферстаппен выиграл гонку, Норрис стал вторым и завоевал звание гонщика дня, Хэмилтон заработал 198-й подиум в карьере и первый в нынешнем сезоне.

Ландо вышел на вторую строчку в чемпионате, сместив Леклера, но это не стало большим утешением. «Я должен был выигрывать», – сообщил британец после финиша.

Поул также завоевал Норрис, для которого успех в квалификации стал вторым в карьере (первый был в России в 2021-м).

2. «Уралкалий» заявил, что выиграл в суде против «Хааса» – команду якобы обязали выплатить компенсацию. Экс-коллектив Мазепина в ответ сообщил о собственной победе.

3. В «Ф-1» разослали анонимное письмо о саботаже Хэмилтона со стороны «Мерседеса», источник Daily Mail подтвердил, команда обратилась в полицию. Вассер исключил такой сценарий, сам Льюис призвал фанатов сплотиться и поддерживать Расселла. После подиума семикратного чемпиона Вольфф назвал «безмозглыми» сторонников теорий заговора.

4. Леклер и Сайнс, финишировавшие лишь пятым и шестым, дошли до контакта в гонке. Шарль высказал недоумение из-за действий напарника, Карлос заявил, что монегаск постоянно жалуется.

5. «Альпин» может отказаться от моторов «Рено» и статуса заводской команды.

6. Пожар произошел в моторхоуме «Макларена» перед победной квалификацией, одного сотрудника отправили в больницу.

7. Ферстаппен посетовал на недостаточную скорость «Ред Булл», из-за которой титулы оказались под угрозой, сообщил, что от доминирующего болида «совершенно ничего не осталось», а времена легких побед в прошлом.

8. Космические запросы Ньюи: конструктор рассчитывает на 30 миллионов долларов в год в «Астон Мартин», Лоренс Стролл не готов столько платить, сообщает Telegraph.

9. Бриаторе стал исполнительным советником «Альпин», после чего появилась информация о борьбе французов за Сайнса. Карлос пообещал определиться с командой «очень скоро» и сообщил о предложениях от всех команд со свободным местом.

10. Мартен выиграл первую гонку «Формулы-2» в Барселоне, Кроуфорд – вторую, победа в сверхплотной квалификации у Арона. Корреа лишили подиума в спринте, но в основном заезде американец все же взял первый трофей после страшных травм в 2019-м.

11. Бойя – лучший в спринте «Формулы-3», Линблад – в главной гонке, Форнароли возглавил чемпионат после провала Мини, Бедрин дважды сошел, Мэнселл выиграл квалификацию.

12. Индикар. Палоу выиграл гонку на «Лагуне Секе» и стал лидером сезона, у Грожана лучший результат в истории команды.

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🔔 Ближайшие гонки

1. Гран-при Австрии «Ф-1» и этапы «Ф-2» и «Ф-3» (28-30 июня).

2. Возвращение MotoGP – Гран-при Нидерландов (28-30 июня).

3. Гонки «Формулы E» в США (29 и 30 июня).

4. Ралли Польши WRC (27-30 июня).

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