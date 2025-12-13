«Точно не буду заниматься этим в «Ф-1». Макс Ферстаппен не видит себя руководителем команды

Ферстаппен не готов стать руководителем команды «Ф-1».

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал о том, что после окончания карьеры гонщика в «Формуле-1» вряд ли станет руководителем одной из команд.

По словам Ферстаппена, он считает такую работу слишком сложной и напряженной, и для начала сосредоточится на том, чтобы попробовать себя в других гоночных сериях.

«Ну, я точно не буду заниматься этим в «Формуле-1» (смеется). Ни за что! Будучи руководителем команды «Формулы-1» тебе нужно жить в Англии, ну или в Италии. Меня это не очень привлекает. Так что да, есть причины, основанные на прагматичном выборе. Но в целом мне эта роль кажется слишком большой и важной, чересчур большой.

Это не то, чем мне бы хотелось заниматься или к чему я стремлюсь. К тому же, если вы долгое время выступаете в «Формуле-1» как гонщик, а потом решаете уйти, то в любом случае какое-то время захотите провести вне «Ф-1». Лично я [после ухода из «Ф-1»] хочу заняться другими вещами, в том числе выступать в других гоночных сериях, но не столь крупных, разумеется», – рассказал Ферстаппен.

«Ред Булл» выгнал последнего титана «Ф-1». Война за власть сожгла победную команду